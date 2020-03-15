«Я смог надежно обеспечить свое будущее». Фуркад, который никогда не пытался всем нравиться

Источник материала: Tut.by

Титулованный французский биатлонист Мартен Фуркад официально завершил карьеру . До завоевания восьмого Кубка мира ему не хватило всего два очка . При этом Фуркад все равно покидает спорт в статусе легенды биатлона. SPORT.TUT.BY собрал правила жизни 31-летнего француза, перед которым снимают шляпу все без исключения топы современного биатлона.



Фото из инстаграма Мартена Фуркада

Я всегда отчетливо понимал: нельзя сказать себе «я стану лучшим биатлонистом!», и на следующий же день стать им. Такое бывает только в фильмах и сказочках для детей. Твое развитие должно идти по плану: маленькие победы дают удовлетворение и мотивируют на новые тренировки. Да, бывает тяжело, да, порой вообще пропадает желание заниматься, но ты же понимаешь, для чего все это.

Когда мне было около двенадцати, отец несколько раз брал меня с собой в горы. Я шел в темпе взрослых, 6 или 7 часов в день, вел лошадей и помогал с обустройством лагеря. Я обожал эти моменты, на туристов производила впечатление моя выносливость. Я был любимцем, маленькой «звездой» туристической группы…

Мой отец никогда не сомневался, что всё держит под контролем. Хотя, наверное, в глубине души он понимал, насколько безрассудным было его воспитание детей с точки зрения безопасности. Помню, как я упал в море… Не знаю, то ли времена изменились, но тогда это нам казалось нормальным, а сейчас я со своими дочками не сделаю и десятой части того, что мы делали тогда.



Фото из инстаграма Мартена Фуркада

Симон [Фуркад] занялся биатлоном за компанию с друзьями. Что до меня, я следовал за старшим братом. Издалека. Даже если это его раздражало.

Я просто пошел по тому следу на снегу, который оставлял мой брат Симон, как и многие младшие братья… Меня воодушевляли это ощущение скольжения и счастье развиваться в такой необычной среде. Мне это понравилось. Страстно…

Я боролся и побеждал. А еще я страдал. Я падал и поднимался. Но главное — я вырос.

Я знаю, что за глаза меня часто называют ненасытным. Упрекают в том, что я с людоедской жадностью бросаюсь в погоню за новым титулом: зачем ему это, он же уже все выиграл? Так вот как раз поэтому! Потому что у меня есть возможность это сделать. Но я знаю, что так будет не всегда, потому хочу быть уверенным, что сейчас взял все, что мне было предложено и что я мог взять.



Фото из инстаграма Мартена Фуркада

Когда что-то идет не так, это обескураживает. Ты начинаешь сомневаться в себе и задумываться: а так ли действительно был хорош твой план вообще и план тренировок в частности? Что и в чем ты сделал не так? Я решил, что мне надо просто перестать загоняться. Нужно просто отдохнуть. Не думать ни о чем, почитать, посмотреть любимый сериал, выспаться. Мы очень часто жертвуем отдыхом, стремясь успеть все. А отдых полезен и важен. Передышка возвращает мне уверенность.

Я мог бы уйти на следующий же день после Олимпиады-2018, завоевав еще три золотые медали, но мне все еще нужно было идти по тому первому следу. В прошлом году это дало хорошую встряску, но она позволила мне вырасти еще больше. Мне пришлось проявить стойкость, пока я не взял еще два невероятных титула на чемпионате мира.

Я хочу дать больше тем, кто мне очень помог. Потому что за 20 лет, проведенных в биатлоне, я понял, что наши отношения с другими являются определяющей частью нас самих.



Фото из инстаграма Мартена Фуркада

Потрясающе, что Элен сейчас моя спутница, мать моих детей. В наших отношениях было несколько перерывов, начиная с наших 14 лет, но мы никогда не переставали общаться и доверять друг другу. Я убежден, что без нее мне бы не удалось построить карьеру. Она дала мне стабильность чувств, в которой я нуждался.

Недавно Элен напомнила мне, что в 14 лет я сказал ей: «Если станешь моей женой, будешь чаще видеть меня по телевизору». Я не думал, что будет именно так. Но внутри меня жили стремление и интуиция. Я хотел стать таким, как те парни, которые украшали стены моей комнаты. Хотел стать чемпионом с плаката. Это было больше, чем просто желание. Огонек, маленький огонек, который никогда не гаснет.

Забавно, чем старше я становлюсь, тем больше восхищаюсь спортсменами, которые выигрывают «в возрасте». Я все больше понимаю, скольких вложений и жертв это требует.



Фото: Reuters

Я один из немногих счастливчиков вместе с Тедди Ринером и Кевином Майером, которые смогли более чем надежно обеспечить свое будущее. Это не значит, что я не буду больше работать, я не хочу выйти на пенсию в 30 лет и больше ничего не делать. Но я спокоен насчет своего будущего и знаю, что мои поступки, в личном или профессиональном плане, не будут продиктованы заботой о деньгах. Мне невероятно повезло, вместе с еще несколькими спортсменами я являюсь исключением в мире французского спорта.

Я люблю этот спорт, я посвятил ему прекрасную часть моей жизни, а он взамен дал мне все.

Нет! Нет у нас времени! Нужно сразу брать все, что ты можешь взять. Выкладываться по максимум в каждый момент. Если ты не воспользовался своим шансом, второго у тебя может и не быть.

Текст подготовлен по материалам книги Мартена Фуркада «Моя мечта о золоте и снеге», GQ и Nordic Magazine .