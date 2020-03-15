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В Дрогичине проголосовать за оппозиционера пришел редактор районки из Иваново и чиновники
Источник материала: Партизан
Что-то необыкновенное происходит на выборах единого кандидата от оппозиции - в различных городах на встречи с оппозиционерами приходят журналисты государственных СМИ, чиновники, и даже голосуют, пишет сайт
Вот и в Дрогичине среди голосующих были главный редактор ивановской районки Игорь Гетман. В зале были журналистка дрогичинской районки Галина Шафран, чиновники.
Настоящий разгул демократии получился – чиновники голосовали за оппозиционеров.
Всего 38 участников собрания получили бюллетени для голосования. По итогу подсчета больше всех голосов получил Юрий Губаревич.
Голоса распределились следующим образом:
24 – Юрий Губаревич (“Рух за Свабоду”)
13 – Павел Северинец (Беларуская христианская демократия)
1 – Николай Козлов (Объединенная гражданская партия)
0 – Ольга Ковалькова (БХД, самовыдвиженка)
0 – Алексей Янукевич (партия БНФ)
И все же пока в большинстве городов победа не за Губаревичем, а за сопредседателем БХД Павлом Северинцем.
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Что-то необыкновенное происходит на выборах единого кандидата от оппозиции - в различных городах на встречи с оппозиционерами приходят журналисты...
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