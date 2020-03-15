За сутки в мире количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 тысяч человек









По данным на полночь 15 марта, в мире зарегистрировано более 155 тысяч случаев коронавируса, 5802 летальных исхода. По-прежнему первое место занимает Китай, но там наметилась тенденция на улучшение ситуации. Власти заявили, что пик эпидемии пройден, ежедневно фиксируется все меньше случаев заражения и летальных исходов. Там более 80 тысяч заразившихся.





В Италии коронавирус обнаружили уже у более чем 21 тысячи человек. За сутки инфицированных стало больше на 2795. Умерло 170 человек, это меньше, чем за прошлые сутки — тогда зафиксировали 250 летальных исходов.





Быстро распространяется вирус и в Испании — там уже более 6 тысяч инфицированных и 191 умерший. Власти ввели ограничения на передвижение граждан по всей стране. В таком режиме испанцам придется прожить 15 дней. Жителей просят не покидать дома без необходимости. Можно ездить на работу, если нет возможности работать из дома, ходить за покупками в продуктовые магазины и аптеки.





Франция, где почти 4.5 тысячи случаев и 91 умерший, ужесточает меры по сдерживанию распространения инфекции, так как принятых ранее решений оказалось мало. В стране закрываются заведения общепита, торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек. Ранее в стране закрыли учебные заведения и запретили массовые мероприятия.





Страны продолжают вводить ограничения. Четыре соседки Беларуси закрыли границы и ушли на карантин для предотвращения распространения коронавируса. Кто еще объявил режим ЧС, читайте тут.





По данным на 14 марта, в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 человек. Из них первые три пациента уже выписаны из больницы. Пяти студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика.