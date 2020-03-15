Александр Глеб: ну, сказал, что завершил карьеру, потом можно сказать, что возобновил









Ведущий программы Евгений Перлин поинтересовался, как давно игрок принял решение закончить с футболом.





Я долго об этом думал, советовался с семьей, родными друзьями. И возраст уже такой… Вроде могу еще в футбол играть и приносить пользу. Но, сам подумай: двое маленьких детей, а эти постоянные сборы, заезды на базу — все это много отнимает времени от их лучшего периода, который они могут провести с отцом.





Но, в любом случае — что теряю? Ну, сказал, что завершил карьеру, потом можно сказать, что возобновил.



