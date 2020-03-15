|
В Минске не хватает больше 21 тысячи работников. Каким специалистам проще найти работу
Источник материала: Tut.by
В Минске на начало марта не хватало 21,2 тысячи работников. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 1624 вакансии больше, чем
Из рабочих больше всего в Минске не хватает уборщиков производственных и служебных помещений (778), поваров (769) и продавцов (587). В топ-10 самых дефицитных рабочих в столице также входят водители автомобилей (494), маляры (427), санитары (399), каменщики (344), слесари механосборочных работ (291), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (276), плотники-бетонщики (251).
Среди строителей также востребованы штукатуры (272), плотники (145), монтажники строительных конструкций (118).
Из специалистов, по статистике комитета по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома, больше всего не хватало на начало марта медсестер — 924. Для сравнения: на начало февраля Минску
Отметим, что службы занятости перестали включать в статистику врачей, которые в Минске регулярно попадают в топ самых дефицитных специалистов. К примеру, на 18 января в общереспубликанском банке вакансий
В топ-10 самых востребованных специалистов на начало марта также входили инженеры (745 вакансия), начальники отделов и управлений (321), директоры (248), фельдшеры (243), заведующие объектом (структурным подразделением) — 242, воспитатели (181), бухгалтеры (136), фармацевты (125). В Минске также востребованы менеджеры 122 вакансии на начало марта.
Средний размер пособия на конец февраля составлял в Минске 27,38 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, для каких работников сейчас больше всего предложений от нанимателей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)