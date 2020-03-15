«Автозадачка» на выходные. Очень удобное изобретение, которое не сразу стали использовать в машинах

Источник материала: Tut.by

В этот раз проверим, насколько хорошо вы знакомы с важными автомобильными изобретениями.

Раньше это приходилось делать вручную, но в 1912 году на автомобилях Cadillac впервые внедрили устройство, облегчившее пользование автомобилем. В его основе - небольшой электромотор. Несмотря на очевидную пользу изобретения, далеко не все производители решили его сразу использовать. Что же это за изобретение?

Ответ узнаете в этом же тексте в понедельник, в 11.00.

Опрос Какое изобретение впервые использовали в автомобиле в 1912 году? Электрические стеклоподъемники 9% Электрический стартер 45% Электропривод щеток стеклоочистителя 46% С этого устройства голос уже учтен 274 голоса