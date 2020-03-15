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«Автозадачка» на выходные. Очень удобное изобретение, которое не сразу стали использовать в машинах
Источник материала: Tut.by
В этот раз проверим, насколько хорошо вы знакомы с важными автомобильными изобретениями.
Раньше это приходилось делать вручную, но в 1912 году на автомобилях Cadillac впервые внедрили устройство, облегчившее пользование автомобилем. В его основе - небольшой электромотор. Несмотря на очевидную пользу изобретения, далеко не все производители решили его сразу использовать. Что же это за изобретение?
Ответ узнаете в этом же тексте в понедельник, в 11.00.
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В нашей «автозадачке» мы решили проверить, насколько хорошо вы знакомы с электрическими помощниками в автомобилях.
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