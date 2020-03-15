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«Автозадачка» на выходные. Очень удобное изобретение, которое не сразу стали использовать в машинах

15.03.2020 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этот раз проверим, насколько хорошо вы знакомы с важными автомобильными изобретениями.

Раньше это приходилось делать вручную, но в 1912 году на автомобилях Cadillac впервые внедрили устройство, облегчившее пользование автомобилем. В его основе - небольшой электромотор. Несмотря на очевидную пользу изобретения, далеко не все производители решили его сразу использовать. Что же это за изобретение?

Ответ узнаете в этом же тексте в понедельник, в 11.00.

Опрос

Какое изобретение впервые использовали в автомобиле в 1912 году?

Электрические стеклоподъемники 9%
Электрический стартер 45%
Электропривод щеток стеклоочистителя 46%
С этого устройства голос уже учтен
274 голоса

 
 
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В нашей «автозадачке» мы решили проверить, насколько хорошо вы знакомы с электрическими помощниками в автомобилях.
 
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