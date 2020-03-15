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Конечный остановочный пункт маршрутки №6 «Малые Косичи - ВамРад» продлевается

15.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 15.03.2020 в целях эксперимента конечный остановочный пункт маршрута экспрессного сообщения №6 «Малые Косичи - ВамРад» продлевается от остановочного пункта «ВамРад» до остановочного пункта «Старозадворская» по маршруту: ул. Заводская – ул. Энтузиастов – ул. Старозадворская в прямо и обратном направлениях.

Конечный остановочный пункт маршрутки №6 «Малые Косичи - ВамРад» продлевается

Время отправления с О.П. «Старозадворская»

Будний день: 6:43 6:52 7:01 7:09 7:16 7:23 7:30 далее интервал 8 минут в течении дня до 20:00 20:13 20:38 21:08 21:38 22:13

Выходной день: 6:58 7:08 7:18 7:28 7:38 7:48 7:58 далее интервал 10 минут в течении дня до 20:00 20:13 20:38 21:08 21:38 22:13

Конечный остановочный пункт маршрутки №6 «Малые Косичи - ВамРад» продлевается

 
 
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  С 15.03.2020 в целях эксперимента конечный остановочный пункт маршрута экспрессного сообщения №6 «Малые Косичи - ВамРад» продлевается от остановочного пункта...
 
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