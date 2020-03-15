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«Белэнерго»: Энергоснабжение во всех населенных пунктах восстановлено
15.03.2020 11:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«На 6.00 15 марта восстановлено электроснабжение 686 населенных пунктов. Отключенные населенные пункты отсутствуют. Оперативные бригады находятся в дежурном режиме», - сообщает
Перебои с электричеством в ряде населенных пунктов страны возникли из-за сильного ветра.
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Работы по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах Беларуси завершены.
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