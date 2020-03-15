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На границе, прежде чем поляки её закрыли, доходило до драк и потасовок
15.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Один из переходов, видео анонимное, однако сделано оно было этой ночью, до того, как польская сторона перекрыла границу. Люди, которые стояли в очереди пытаются блокировать автомобиль, который хотел "прорваться" вперёд.
Какой это переход, не уточняется.
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