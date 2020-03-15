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На границе, прежде чем поляки её закрыли, доходило до драк и потасовок

15.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Один из переходов, видео анонимное, однако сделано оно было этой ночью, до того, как польская сторона перекрыла границу. Люди, которые стояли в очереди пытаются блокировать автомобиль, который хотел "прорваться" вперёд.

На границе, прежде чем поляки её закрыли, доходило до драк и потасовок

Какой это переход, не уточняется.

 
 
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  Один из переходов, видео анонимное, однако сделано оно было этой ночью, до того, как польская сторона перекрыла границу. Люди, которые стояли в очереди пытаются...
 
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