Курсирование поездов в сообщении с Украиной временно приостановлено - БЖД

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.





Речь идет о следующих поездах: №32/31 Киев-Рига, а также прицепной вагон Минск-Рига; №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочные вагоны Минск-Кишинэу; №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочные вагоны Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов, а также прицепные вагоны Барановичи-Львов и Минск-Могилев; №856/855 Гомель-Сновск.

Также отменяются и временно не будут курсировать более десятка поездов и вагонов. В частности - поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16 марта, из Риги - с 17 марта, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17 марта. Отменяются поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15 марта, отправлением из Санкт-Петербурга - с 16 марта; поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15 марта, из Киева - с 16 марта; поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17 марта, из Одессы - с 18 марта.

Не будут курсировать поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16 марта, отправлением из Запорожья - с 17 марта; поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21 марта; поезд №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15 марта, из Санкт-Петербурга - с 17 марта.

Кроме того, отменены беспересадочные вагоны: в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16 марта; в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта; в сообщении Минск-Кишинэу, курсирующие в составах поездов №100/362 отправлением из Минска с 16 марта; в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 17 марта.

Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15 марта проследует до станции Горынь и 16 марта отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15 марта и отправлением из Львова с 16 марта отменяется.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов - по предъявлению билетов.

Вернуть провозные платежи по электронным проездным документам можно через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.