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Число вакансий в Минске за месяц выросло на 1,6 тысячи. Топ-10 дефицитных работников

15.03.2020 10:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске на начало марта не хватало 21,2 тысячи работников. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 1624 вакансии больше, чем месяцем ранее. Большинство предложений нанимателей — около 13,1 тысячи — для рабочих (на начало февраля — 12,4 тысячи). Вырос спрос не только на рабочих, но и на специалистов, в том числе на медиков — медсестер и врачей.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, для каких работников сейчас больше всего предложений от нанимателей.

Из рабочих больше всего в Минске не хватает уборщиков производственных и служебных помещений (778), поваров (769) и продавцов (587). В топ-10 самых дефицитных рабочих в столице также входят водители автомобилей (494), маляры (427), санитары (399), каменщики (344), слесари механосборочных работ (291), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (276), плотники-бетонщики (251).

Среди строителей также востребованы штукатуры (272), плотники (145), монтажники строительных конструкций (118).

Из специалистов, по статистике комитета по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома, больше всего не хватало на начало марта медсестер — 924. Для сравнения: на начало февраля Минску требовалось 660 медсестер, а на начало января — 770. На 15 марта в общереспубликанском банке вакансий значится 919 предложений для медсестер.

Отметим, что службы занятости перестали включать в статистику врачей, которые в Минске регулярно попадают в топ самых дефицитных специалистов. К примеру, на 18 января в общереспубликанском банке вакансий было больше 550 предложений для врачей от нанимателей, а на 15 марта — 681.

В топ-10 самых востребованных специалистов на начало марта также входили инженеры (745 вакансия), начальники отделов и управлений (321), директоры (248), фельдшеры (243), заведующие объектом (структурным подразделением) — 242, воспитатели (181), бухгалтеры (136), фармацевты (125). В Минске также востребованы менеджеры 122 вакансии на начало марта.

Средний размер пособия на конец февраля составлял в Минске 27,38 рубля.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на начало марта не хватало 21,2 тысячи работников. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 1624 вакансии больше, чем...
 
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