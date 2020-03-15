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В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времён ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель обнаружил боеприпас и обратился в милицию.
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Прибывшие сапёры выяснили, что находка является 125 мм артиллерийским снарядом времён ВОВ. В ходе обследования территории больше боеприпасов обнаружено не было.
Днём позже в милицию вновь позвонили с сообщением о подозрительной находке. Житель Барановичского района убирал мусор в лесопосадке возле деревни Гирово и увидел немецкую противотанковую мину ТМ-35.
Обнаруженные боеприпасы уничтожены.
На неделе в Гомельской области сапёры нашли арсенал времён Второй мировой войны.
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Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель обнаружил боеприпас и обратился в милицию. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, мужчина сказал, что...
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