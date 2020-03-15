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В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времён ВОВ

15.03.2020 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель обнаружил боеприпас и обратился в милицию. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, мужчина сказал, что во время земляных работ на поле рядом с деревней Утёс нашёл металлический предмет, который похож на взрывное устройство. 

В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времён ВОВ
Фото: УВД Брестского облисполкома 

Прибывшие сапёры выяснили, что находка является 125 мм артиллерийским снарядом времён ВОВ. В ходе обследования территории больше боеприпасов обнаружено не было. 

Днём позже в милицию вновь позвонили с сообщением о подозрительной находке. Житель Барановичского района убирал мусор в лесопосадке возле деревни Гирово и увидел немецкую противотанковую мину ТМ-35. 

В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времён ВОВ
Фото: УВД Брестского облисполкома 

Обнаруженные боеприпасы уничтожены. 

На неделе в Гомельской области сапёры нашли арсенал времён Второй мировой войны.

Там находилось более трёх тысяч патронов и не менее 120 гранат – здесь подробности

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Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель обнаружил боеприпас и обратился в милицию.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома, мужчина сказал, что...
 
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