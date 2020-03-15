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Как 3500 семей из самого благополучного гомельского района годами жалуются на отсутствие дорог и неустроенность

15.03.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лет 13 назад в нескольких километрах от Гомеля городские власти решили строить новый микрорайон — коттеджный поселок «Романовичи». Место для этих целей выбрали, казалось бы, отличное место; поблизости никаких производств, река, лес, до города при этом — 10−15 минут на авто. Не учли тогда авторы проекта самое главное — сколько средств понадобится на развитие инфраструктуры в чистом поле. Теперь денег катастрофически не хватает, а обладатели участков жалуются на отсутствие дорог, инженерных коммуникаций и транспортные проблемы.


Если смотреть на Романовичи из окна автомобиля, который мчит вдоль коттеджного поселка по трассе, то из груди обязательно вырвется что-то типа «живут же люди!».

Но благополучная частная жизнь, притаившаяся за красивыми фасадами и заборами, заканчивается, стоит выйти за пределы участков. Взору открывается совсем другая картина — бездорожье, неустроенность и отсутствие элементарной инфраструктуры.

Обещали парки, детские сады и аллеи, но нет даже нормальных дорог

Первые участки под строительство индивидуальной застройки «Романовичи» начали выдаваться в 2008-м году. Получали их преимущественно молодые семьи стоящие на очереди в улучшении жилищных условий. Сегодня РИЖЗ «Романовичи» — это более 3,5 тысяч застройщиков.

Изначально в обещаниях чиновников проект усадебной застройки жилого района выглядел так — аллеи, парки, стадионы, детский сад, школа, поликлиника, магазины и даже бассейн.

Но теперь люди просят хотя бы дорогу и другие нехитрые инфраструктурные радости в виде ливневки, чтобы можно было выйти из дома без резиновых сапог, электричество, газ и телефонную связь.



Субботним утром в романовичской сельской школе (рядом с новыми Романовичами расположена старая деревня с аналогичным названием — прим. TUT.BY) собрались застройщики и представители местной власти. Люди задают им те же вопросы, что и полгода, год, два, три, четыре назад.

— «Романовичи» является районом города Гомеля, а жители — его горожанами. Тогда почему мы каждый раз должны доказывать свое право на нормальные дороги, остановки, функционирование общественного транспорта, коммуникации, и другую минимальную инфраструктуру. Отсутствуют дороги, а нет их — нельзя пустить общественный транспорт. По два-три километра нашим детям приходится идти, утопая в грязи, в школу, зимой, если снегопад, на машине не выехать — дороги не чистят, так как они нигде не на балансе и ГорСАП отказывается выезжать. В некоторых секторах до сих пор нет света и газа. Люди вложили деньги, построили дома, платят налог на землю, на недвижимость, а переехать не могут, — перечисляют претензии собравшиеся.


Люди не понимают, почему до сих пор должны ждать того, что им пообещали много лет назад.

Вот к примеру, в Романовичах-2 в секторах 2 В и 2 Г, до сих пор нет газа. Еще в прошлом году, говорят местные, их обнадежили, что проведут. Сегодня снова обещают. Но на этот раз только сектору В. Сектор Г в связи с недостаточным финансированием пока исключили из очереди.

— Почему в конце года вы отчитались, что будет все, а сейчас снова денег нет? — задают вопросы люди.

— Видно, на флагшток пустили! — доносится из зала.



Обещанную когда-то еще в проектах школу в Романовичах никто из новых местных уже не просит — все все понимают.

«Но дайте хотя бы учителя по английскому», — требуют родители. Однако в сельской школе по уставу — французский и, судя по всему, менять его никто не собирается. Впрочем, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Германов обещает этот вопрос все-таки адресовать управлению образования.


Еще одна больная тема — ливневая канализация. Она в Романовичах есть, но так как нет дорог — законсервирована. В результате в некоторых местах не пройти не проехать, жалуются местные.

— Как только сильный ливень, мы плаваем. Из собственного дома выйти нельзя. Мне пришел ответ на мое обращение. Что сделана песчано-гравийная подсыпка, участок пригоден для эксплуатации. Ну как участок может быть пригоден к эксплуатации, когда лужа больше 150 метров и глубина выше колена, к участку не подойти?


Колодцы ливневок в Романовичах засыпаны щебнем

Работа ливневой канализации возможна только при наличии асфальтобетонного покрытия, пока же программа максимум в Романовичах — проложить везде дороги в щебне, объясняет представитель УКСа. То есть ливневки пока снова не будет.

Зато, обещают чиновники, на Романовичи-2 в этом году выделено 6,5 млн рублей — этих денег должно хватить, на обустройство всех песчано-гравийных дорог, водопровода и канализации. А также обустройство улицы Полякова с тротуарами и остановочными пунктами и другой дорожный инфраструктурой для того, чтобы по населенному пункту можно было пустить автобус.


 
Теги: Гомель
 
 
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Лет 13 назад в нескольких километрах от Гомеля городские власти решили строить новый микрорайон - коттеджный поселок «Романовичи». Место для этих целей выбрали,...
 
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