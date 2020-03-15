По новой программе «Семейный капитал» открыто 154 счёта

Сейчас семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тыс. рублей и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей.

«Всего на 1 марта по программе 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 80 572 депозитных счета "Семейный капитал" на сумму $805,7 млн. Напомним, размер семейного капитала по данной программе - $10 тыс., - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда. - По программе 2020-2024 годов на 1 марта для многодетных семей открыто 154 депозитных счета "Семейный капитал" на сумму Br3,5 млн».

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