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По новой программе «Семейный капитал» открыто 154 счёта

15.03.2020 12:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

По новой программе «Семейный капитал» открыто 154 счёта
Фото из открытых источников

Сейчас семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тыс. рублей и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. 

«Всего на 1 марта по программе 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 80 572 депозитных счета "Семейный капитал" на сумму $805,7 млн. Напомним, размер семейного капитала по данной программе - $10 тыс., - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда. - По программе 2020-2024 годов на 1 марта для многодетных семей открыто 154 депозитных счета "Семейный капитал" на сумму Br3,5 млн». 

По новой программе «Семейный капитал» открыто 154 счёта
9000 белорусов использовали семейный капитал в 2020 году
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На 1 марта 2020 года для многодетных семей открыто 80 726 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых 154 счета - по программе 2020-2024 годов.
 
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