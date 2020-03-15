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По новой программе «Семейный капитал» открыто 154 счёта
15.03.2020 12:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сейчас семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тыс. рублей и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей.
«Всего на 1 марта по программе 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 80 572 депозитных счета "Семейный капитал" на сумму $805,7 млн. Напомним, размер семейного капитала по данной программе - $10 тыс., - сообщает
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На 1 марта 2020 года для многодетных семей открыто 80 726 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых 154 счета - по программе 2020-2024 годов.
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