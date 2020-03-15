Бабушка из белорусской деревни стала звездой итальянского журнала

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Случайно сделанное фото 89-летней жительницы белорусской деревни Марии Дудич попало на страницы итальянского журнала, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

От журналистов нет отбоя. Сама того не подозревая, Мария Станиславовна проснулась знаменитой – ее фото облетело интернет. Правда, что это такое, бабушка не знает.

«Сын звонит и говорит, что в этом, как его, в интернете, в итальянском журнале я», – рассказала бабушка.

История – для киноленты. Летом в деревню из Москвы приезжала дочь знакомых. На память сделала снимок белорусской бабушки, а потом отправила в модный итальянский журнал на конкурс о культуре разных стран.

А на семейном снимке Мария Станиславовна – 20-летняя невеста, за плечами которой война. Она вспоминает, как приходилось много работать, как деревню грабили немцы. Ее двоюродные братья ушли в партизаны, а родной брат – на фронт.

«На фронте был, в Кенисберге был». – «Прошел всю войну?». – «Всю войну». – «А помните, как он возвращался?». – «Помню, мы такие радостные были».

Двое детей, четверо внуков и пятеро правнуков – семья у Марии Станиславовны большая. Родных то новыми вязаными носками порадует, кстати, зрение у нее прекрасное, то пироги испечет. Сидеть без дела не привыкла. Всю жизнь работала дояркой. Да и теперь держит хозяйство.

«Два кабана, поросятки маленькие, 30 кур и конь».

Ухаживать за всеми помогает дочка. Вместе и огород сажают, и цветники разбивают.

«Мама моя самая лучшая, все ее в деревне любят. Никогда никого не обидела. Она у нас самая хорошая», – говорит Анна Юшкевич.

Баба Маша в августе отметит 90-летие. В ее роду много долгожителей: мама и сестры праздновали 100-летний юбилей. Секрет, говорит Мария Станиславовна, в доброте. И советует больше улыбаться.

«Мария Станиславовна, знаете, что такое селфи? Мы сейчас его сделаем. Улыбайтесь! Тоже отправим в итальянский журнал».

Сейчас читатели итальянского журнала голосуют за лучшее фото. Организаторы конкурса напечатают его уже в ближайшем номере модного издания.