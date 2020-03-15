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Глава Facebook Цукерберг купил приложение беларусов, а теперь полностью его закрывает

15.03.2020 12:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Facebook полностью закрывает MSQRD – приложение, созданное беларусами, для селфи с дополненной реальностью. Компания выкупила его в 2016 году и с тех пор ни разу не обновила, сообщает The Business Insider.

Тогда, около четырех лет назад, глава Facebook Марк Цукерберг хвастался покупкой MSQRD. В сети он опубликовал короткий ролик, для которого «надел» на голову виртуальный шлем Железного человека:

Теперь же в Facebook объявили, что в апреле поддержка приложения прекратится, оно исчезнет из магазинов для iOS и Android. В компании добавили, что наработки приложения, в частности, фильтры и маски, позже использовались в других ее продуктах – Facebook, Instagram, Messenger и Portal. «С 13 апреля мы закрываем MSQRD. Наша цель – обеспечить максимально возможный опыт для людей, пользующихся нашими услугами», – резюмировали в Facebook.

В ноябре 2015 года MSQRD запустили Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин. Инвесторами стартапа выступили основатель Gagarin Capital Николай Давыдов и бывший вице-президент Mail.ru Group Юрий Гурский. К январю 2016 года MSQRD установили миллион пользователей в СНГ. На момент, когда его купил Facebook в марте того же года, у приложения было 35 миллионов установок по всему миру.

Фото обложки: Karen Khachaturov.

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Facebook полностью закрывает MSQRD – приложение, созданное беларусами, для селфи с дополненной реальностью. Компания выкупила его в 2016 году и с тех пор ни разу не...
 
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