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Роналду отдает собственные отели под больницы для борьбы с коронавирусом
Источник материала: Партизан
Знаменитый футболист сам оплатит работу врачей.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пожертвует собственные отели в Португалии под больницы для помощи зараженным коронавирусом, сообщает издание
На территории отелей Роналду будет оказываться медицинская бесплатная помощь. К тому же, игрок сам оплатит работу врачей и другого медицинского персонала.
Пока на территории Португалии зафиксировано 169 случаев заражения вирусом COVID-19. Это намного меньше показателя в соседней Испании (более 6300).
Напомним, сейчас Роналду находится на родной Мадейре (остров в Атлантическом океане, автономный регион Португалии) и пока не планирует возвращаться в Италию.
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Знаменитый футболист сам оплатит работу врачей.
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