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Московский философ: Российский народ считает, что мы вас кормим... Это приятно, бодрит

15.03.2020 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большинство российских людей скажут, что присоединять вас нельзя, а надо, наоборот, перевести отношения на «хозрасчёт».

Максим Горюнов объяснил в интервью Радыё Свабода, как в России относятся к белорусам.

— Я думаю, россияне не очень знают, кто такие белорусы. Кажется, в мире вообще мало кто знает, кто такие белорусы. О существовании белорусов знают литовцы, которые время от времени делят с ними герб и общую историю ВКЛ. Также латыши, украинцы и поляки.

Ты говоришь «Беларусь», а что дальше, через запятую? Для России хоть «Песняры» есть, и «картофельные оладьи».

И Лукашенко.


Понимаете, если бы у белорусов был какой познавательный сериал, фильм, каким бы вы достучались до всех россиян... А так они вас просто не представляют.

А насчет того, нужно ли вам присоединять... Думаю, большинство российских людей скажут, что присоединять вас нельзя, а надо, наоборот, перевести отношения на «хозрасчёт». Мол, чего эти белорусы живут за наш счет? Пусть без нас страдают.

Что касается всяческих империалистов... Знаете, в Беларуси были бы проблемы, если бы Беларуси принадлежал Смоленск. Ведь Смоленск с точки зрения российских фантазий о самих себе — это как Крым. Но поскольку Смоленск в России, то придраться к Беларуси особо не за что.

А в целом — большой российский народ считает, что мы вас кормим... Это приятно, тешит самолюбие, бодрит.
 
 
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Большинство российских людей скажут, что присоединять вас нельзя, а надо, наоборот, перевести отношения на «хозрасчёт».
 
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