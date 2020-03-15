Московский философ: Российский народ считает, что мы вас кормим... Это приятно, бодрит

Радыё Свабода , как в России относятся к белорусам. Максим Горюнов объяснил в интервью, как в России относятся к белорусам.





— Я думаю, россияне не очень знают, кто такие белорусы. Кажется, в мире вообще мало кто знает, кто такие белорусы. О существовании белорусов знают литовцы, которые время от времени делят с ними герб и общую историю ВКЛ. Также латыши, украинцы и поляки.





Ты говоришь «Беларусь», а что дальше, через запятую? Для России хоть «Песняры» есть, и «картофельные оладьи».





И Лукашенко.









Понимаете, если бы у белорусов был какой познавательный сериал, фильм, каким бы вы достучались до всех россиян... А так они вас просто не представляют.





А насчет того, нужно ли вам присоединять... Думаю, большинство российских людей скажут, что присоединять вас нельзя, а надо, наоборот, перевести отношения на «хозрасчёт». Мол, чего эти белорусы живут за наш счет? Пусть без нас страдают.





Что касается всяческих империалистов... Знаете, в Беларуси были бы проблемы, если бы Беларуси принадлежал Смоленск. Ведь Смоленск с точки зрения российских фантазий о самих себе — это как Крым. Но поскольку Смоленск в России, то придраться к Беларуси особо не за что.





А в целом — большой российский народ считает, что мы вас кормим... Это приятно, тешит самолюбие, бодрит.