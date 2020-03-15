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Экс-министр здравоохранения Василий Жарко ушел из медицины?
Источник материала: Партизан
Бывший вице-премьер и экс-министра здравоохранения Василий Жарко нашел работу, сообщает телеграм-канал Папаратор.
Согласно распространенной информации, Василий Жарко сделал свой выбор не в пользу медицины, а устроился в банк БелВЭБ. Новая должность экс-министра, при котором развивались все основные криминальные эпизоды многочисленных "дел врачей", не называются. Зато известно, что банком БелВЭБ руководит Василий Матюшевский, с которым Жарко ходил по одним и тем же правительственным коридорам, так как Матюшевский еще недавно также занимал должность вице-премьера.
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Бывший вице-премьер и экс-министра здравоохранения Василий Жарко нашел работу, сообщает телеграм-канал Папаратор.
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