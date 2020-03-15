Экс-министр здравоохранения Василий Жарко ушел из медицины?









Согласно распространенной информации, Василий Жарко сделал свой выбор не в пользу медицины, а устроился в банк БелВЭБ. Новая должность экс-министра, при котором развивались все основные криминальные эпизоды многочисленных "дел врачей", не называются. Зато известно, что банком БелВЭБ руководит Василий Матюшевский, с которым Жарко ходил по одним и тем же правительственным коридорам, так как Матюшевский еще недавно также занимал должность вице-премьера.







