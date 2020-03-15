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Схватка в Гродно: таксист преследовал машину и пытался задержать семь человек
Источник материала: Партизан
В Сеть попало видео странного инцидента, произошедшего на улице Лидской.
Не вполне понятные, но явно захватывающие события разворачивались в ночь на 14 марта в Гродно. На видео, которое сняли дворовые камеры в спальном районе, несколько машин разных служб такси преследуют автомобиль в раскраске «Яндекс.Такси». Тот оказывается в тупике, после чего из машины с некоторым трудом выбираются 7 человек. Их всех пытается поймать таксист из числа преследователей, начинается опасная (в меру) схватка.
Видео прислал читатель
Утром камера сняла, как эвакуатор увозит первое такси — по всей видимости, машина повреждена.
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В Сеть попало видео странного инцидента, произошедшего на улице Лидской.
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