Туск предлагает перенести выборы президента Польши из-за коронавируса

ukrinform Такое сообщение он разместил в Twitter 14 марта, пишет





"Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания - это конкуренция, взаимная критика, борьба. Эпидемия исключает ведения кампании. Вывод один: по соглашению всех нужно перенести выборы", - написал Туск.





Президент Польши Анджей Дуда 14 марта во время посещения города Гарволин заявил, что выборы можно перенести только в случае объявления чрезвычайного положения в стране. Он отметил, что сегодня нет оснований объявлять чрезвычайное положение, а до выборов остается еще немного времени. Вместе с тем он заверил, что страна готова на "всякие нужные и обдуманные решения".





“На данный момент нет речи о переносе выборов”,- заявил в субботу в эфире радио ZET представитель правительства Польши Петр Мюллер. Вместе с тем он отметил, что ситуация является динамичной и никто сейчас не может сказать, как она будет выглядеть через некоторое время.





Вместе с тем в последние дни большинство кандидатов в президенты Польши из-за коронавируса прекратили активные предвыборные поездки по стране. Ряд из них, в частности, кандидат от левых сил Роберт Бедронь и кандидат от националистов Кшиштоф Босак уже призвали перенести выборы президента Польши на более поздний срок.





Первый тур президентских выборов в РП должен состояться 10 мая, а возможный второй - 24 мая.





Как известно, по состоянию на 14 марта в Польше зафикcовано 93 случая заражения коронавирусом, два человека умерли.





Согласно последним данным, в мире подтверждено 147 838 случаев коронавирус.





Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 976), Италии (17660), Иране (12729), Южной Корее (8086), Испании (5232). Зафиксировано 5539 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71718 человека.





11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.