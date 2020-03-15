ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туск предлагает перенести выборы президента Польши из-за коронавируса

15.03.2020 12:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал перенести выборы, поскольку из-за эпидемии коронавируса кандидаты в президенты не могут проводить полноценную кампанию.

Такое сообщение он разместил в Twitter 14 марта, пишет ukrinform

"Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания - это конкуренция, взаимная критика, борьба. Эпидемия исключает ведения кампании. Вывод один: по соглашению всех нужно перенести выборы", - написал Туск.

Президент Польши Анджей Дуда 14 марта во время посещения города Гарволин заявил, что выборы можно перенести только в случае объявления чрезвычайного положения в стране. Он отметил, что сегодня нет оснований объявлять чрезвычайное положение, а до выборов остается еще немного времени. Вместе с тем он заверил, что страна готова на "всякие нужные и обдуманные решения".

“На данный момент нет речи о переносе выборов”,- заявил в субботу в эфире радио ZET представитель правительства Польши Петр Мюллер. Вместе с тем он отметил, что ситуация является динамичной и никто сейчас не может сказать, как она будет выглядеть через некоторое время.

Вместе с тем в последние дни большинство кандидатов в президенты Польши из-за коронавируса прекратили активные предвыборные поездки по стране. Ряд из них, в частности, кандидат от левых сил Роберт Бедронь и кандидат от националистов Кшиштоф Босак уже призвали перенести выборы президента Польши на более поздний срок.

Первый тур президентских выборов в РП должен состояться 10 мая, а возможный второй - 24 мая.

Как известно, по состоянию на 14 марта в Польше зафикcовано 93 случая заражения коронавирусом, два человека умерли.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 147 838 случаев коронавирус.

Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 976), Италии (17660), Иране (12729), Южной Корее (8086), Испании (5232). Зафиксировано 5539 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71718 человека.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал перенести выборы, поскольку из-за эпидемии коронавируса кандидаты в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Схватка в Гродно: таксист преследовал машину и пытался задержать семь человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика