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Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией
15.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Латвия решила на время прекратить международное железнодорожное пассажирское сообщение в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщили
В том числе отменяются и временно
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов — по предъявленным билетам.
Вернуть платежи по электронным билетам можно через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте
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Латвия решила на время прекратить международное железнодорожное пассажирское сообщение в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщили БЕЛТА в...
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