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Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией

15.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией

Латвия решила на время прекратить международное железнодорожное пассажирское сообщение в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В том числе отменяются и временно не будут курсировать поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16 марта, из Риги — с 17 марта, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17 марта; поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18 марта, из Риги — с 19 марта.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов — по предъявленным билетам.

Вернуть платежи по электронным билетам можно через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Латвия решила на время прекратить международное железнодорожное пассажирское сообщение в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщили БЕЛТА в...
 
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