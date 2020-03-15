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Rolls-Royce готовит «Серебряную пулю» - новый эксклюзивный родстер для коллекционеров

15.03.2020 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский производитель роскошных автомобилей обнародовал дизайнерские скетчи будущей специальной версии модели Dawn под названием Silver Bullet Collection.


Создатели говорят о том, что Dawn Silver Bullet станет «одой декадансу, беззаботным приключениям и бурной жизни 20-х гг. прошлого века». Кузов машины будет оформлен в стиле родстеров той эпохи — четырехместный Dawn станет двухместным автомобилем, а главным отличием от стандартного кабриолета станут аэродинамические обтекатели Aero Cowling позади передних кресел. Ветрозащитную перегородку между ними украсит вставка из титана с выгравированным названием спецсерии.


Кроме того, Dawn Silver Bullet получит затемненные фары и темные накладки на переднем бампере. Переднюю панель в салоне приукрасят углепластиком, а центральный тоннель будет обшит стеганой кожей.


О технических особенностях и точных сроках дебюта Dawn Silver Bullet Collection пока ничего не сообщается. Известно, что тираж эксклюзивного Rolls-Royce будет ограничен 50 экземплярами.

 
 
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Британский производитель роскошных автомобилей обнародовал дизайнерские скетчи будущей специальной версии модели Dawn под названием Silver Bullet Collection.
 
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