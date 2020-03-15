Коронавирус: соседние страны закрывают границы для иностранцев

Источник материала: Вороновская газета





Меры против распространения коронавируса вносят коррективы в планы поездок людей почти во всём мире. Соседние с Беларусью страны прекращают принимать иностранных граждан.

Ночью границы закрыла Польша. Там запрет на въезд будет действовать как минимум десять дней, в зависимости от развития ситуации. Украина прекращает приём иностранцев завтра. Границы южных соседей будут закрыты на две недели. Это же касается и Литвы: страна будет пропускать только грузовой транспорт и иностранцев с рабочей визой. В Госпогранкомитете Беларуси подчёркивают, что эти ограничения касаются только въезда.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси не требует таких мер, говорят в Минздраве. На данном этапе приняты достаточные меры по борьбе с распространением инфекции.

ont.by