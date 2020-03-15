|
Коронавирус: соседние страны закрывают границы для иностранцев
15.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Меры против распространения коронавируса вносят коррективы в планы поездок людей почти во всём мире. Соседние с Беларусью страны прекращают принимать иностранных граждан.
Ночью границы закрыла Польша. Там запрет на въезд будет действовать как минимум десять дней, в зависимости от развития ситуации. Украина прекращает приём иностранцев завтра. Границы южных соседей будут закрыты на две недели. Это же касается и Литвы: страна будет пропускать только грузовой транспорт и иностранцев с рабочей визой. В Госпогранкомитете Беларуси подчёркивают, что эти ограничения касаются только въезда.
Ситуация с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меры против распространения коронавируса вносят коррективы в планы поездок людей почти во всём мире. Соседние с Беларусью страны прекращают принимать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)