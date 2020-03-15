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БЖД временно отменяет поезда в Польшу

15.03.2020 10:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД временно отменяет поезда в Польшу
Фото из открытых источников

Железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования, сообщили в пресс-службе БЖД.

Отменяются и временно курсировать не будут:

  • поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;
  • поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;
  • поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

БЖД временно отменяет поезда в Польшу
Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Польша приняла решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.
 
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