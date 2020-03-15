БЖД временно отменяет поезда в Польшу

Железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования, сообщили в пресс-службе БЖД.
Отменяются и временно курсировать не будут:
- поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;
- поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;
- поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).