БЖД временно отменяет поезда в Польшу

Источник материала: Аргументы и факты

Железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования, сообщили в пресс-службе БЖД.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;

поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;

поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.