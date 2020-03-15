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«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День основного закона 15 марта прошёл в Конституционном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самом торжественном зале – молодёжь со всей страны. Сегодня лучшим в учёбе, спорте, активистам волонтёрских проектов вручили документ гражданина. Паспорт из рук председателя Конституционного суда и памятные сувениры получили 20 человек.
Так совпало, что некоторые ребята сегодня ещё и именинники.
Символизмом проникнута и сама акция. В 2020 году проект любви к родине «Мы – граждане Беларуси» проходит под хештегом «раЗАм». В эти дни главный документ гражданина получат 4 тысячи юных белорусов.
Пётр Миклашевич, председатель Конституционного cуда Беларуси:
Матвей Якубович, учащийся гимназии:
В последние два года в Беларуси обсуждается вопрос внесения изменений в Конституцию. Например, Президент предложил усилить другие ветви власти, проанализировать избирательную систему. В рамках разработки изменений в основной закон эксперты изучили Конституции 50 стран.
Понятно, что будут сохранены нормы, которые позволяют беречь мир и спокойствие, развивать экономику и социальную сферу. Все предложения изучает комиссия из парламентариев, учёных и юристов. На следующем этапе граждане уже смогут принимать активное участие во внесении предложений по изменению основного закона страны.
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Новости Беларуси. День основного закона 15 марта прошёл в Конституционном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самом торжественном зале –...
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