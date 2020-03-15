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«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта

15.03.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День основного закона 15 марта прошёл в Конституционном суде,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта

«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта

В самом торжественном зале – молодёжь со всей страны. Сегодня лучшим в учёбе, спорте, активистам волонтёрских проектов вручили документ гражданина. Паспорт из рук председателя Конституционного суда и памятные сувениры получили 20 человек.

«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта

Так совпало, что некоторые ребята сегодня ещё и именинники.

Символизмом проникнута и сама акция. В 2020 году проект любви к родине «Мы – граждане Беларуси» проходит под хештегом «раЗАм». В эти дни главный документ гражданина получат 4 тысячи юных белорусов.

«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта

Пётр Миклашевич, председатель Конституционного cуда Беларуси:
Это документ не просто удостоверяющий личность, а подтверждает принадлежность к гражданству нашей страны –Республике Беларусь. Я думаю, как раз символично, что избран такой возраст, и эту акцию необходимо поддержать. Мы, Конституционный суд, поддерживаем такую акцию и будем принимать все усилия для того, чтобы она проходила не формально, а осознанно.

«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта

Матвей Якубович, учащийся гимназии:
Я люблю сваю краіну. Мне здаецца, кожны павінен яе любіць і шанаваць. Калі я нарадзіўся беларусам, я адчуваю сабе беларусам і люблю маю краіну.

Миклашевич: будет предложено гражданам принять активное участие во внесении предложений по изменению основного закона страны

В последние два года в Беларуси обсуждается вопрос внесения изменений в Конституцию. Например, Президент предложил усилить другие ветви власти, проанализировать избирательную систему. В рамках разработки изменений в основной закон эксперты изучили Конституции 50 стран.

«Я люблю сваю краіну». В День Конституции юные белорусы получили свои первые паспорта

Понятно, что будут сохранены нормы, которые позволяют беречь мир и спокойствие, развивать экономику и социальную сферу. Все предложения изучает комиссия из парламентариев, учёных и юристов. На следующем этапе граждане уже смогут принимать активное участие во внесении предложений по изменению основного закона страны.

Люди в материале: Петр Миклашевич, Матвей Якубович

 
 
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Новости Беларуси. День основного закона 15 марта прошёл в Конституционном суде,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В самом торжественном зале –...
 
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