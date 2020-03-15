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«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

15.03.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

«Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином!»

«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

Берлин пал к трем часам дня. Знамя победы над Рейхстагом водрузили полковые разведчики младший сержант Мелитон Кантария и бывший белорусский партизан сержант Михаил Егоров.

«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

Петр Герасимович, военный водитель:
Как в Берлин вошли мы, так написано было по-немецки «Берлин будет немецким». Ну, наши как сказали: «Да, Берлин остался немецким. Только не гитлеровским».

Приехали в Берлин – ну как же не проехать Рейхстаг? Приехали в Рейхстаг, глянул – столбы-то стоят! У меня был кинжал такой, ну и выцарапал: «Герасимович дошел до Берлина». Вот так!

«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

Медалью «За взятие Берлина» были награждены все участники штурма, 1 миллион 82 тысячи человек. Но война на этом не закончилась, до окончательной победы оставалось еще шесть дней и ночей.

«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

Люди в материале: Петр Герасимович

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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