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«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
«Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином!»
Берлин пал к трем часам дня. Знамя победы над Рейхстагом водрузили полковые разведчики младший сержант Мелитон Кантария и бывший белорусский партизан сержант Михаил Егоров.
Петр Герасимович, военный водитель:
Приехали в Берлин – ну как же не проехать Рейхстаг? Приехали в Рейхстаг, глянул – столбы-то стоят! У меня был кинжал такой, ну и выцарапал: «Герасимович дошел до Берлина». Вот так!
Медалью «За взятие Берлина» были награждены все участники штурма, 1 миллион 82 тысячи человек. Но война на этом не закончилась, до окончательной победы оставалось еще шесть дней и ночей.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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