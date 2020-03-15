Facebook закрывает белорусское приложение MSQRD

Оно появилось в 2015 году, Facebook купил его в 2016 году. И хотя компания Марка Цукерберга обещала обновлять и поддерживать MSQRD, по факту приложение уже три года существовало без обновлений.





Его можно было загружать и устанавливать, а теперь его уберут и из Google Play и AppStore.





В 2015 году именно с MSQRD началось использование дополненной реальности в виде масок на фото и видео в социальных сетях. На момент покупки Цукербергом у него было более 35 миллионов скачиваний.



