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Facebook закрывает белорусское приложение MSQRD

15.03.2020 14:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Facebook объявила, что окончательно закрывает приложение MSQRD, разработанное белорусами Евгением Невгенем, Сергеем Гончаром и Евгением Затепякиным, сообщает Business Insider.

Оно появилось в 2015 году, Facebook купил его в 2016 году. И хотя компания Марка Цукерберга обещала обновлять и поддерживать MSQRD, по факту приложение уже три года существовало без обновлений.

Его можно было загружать и устанавливать, а теперь его уберут и из Google Play и AppStore.

В 2015 году именно с MSQRD началось использование дополненной реальности в виде масок на фото и видео в социальных сетях. На момент покупки Цукербергом у него было более 35 миллионов скачиваний.

Facebook объяснил закрытие приложения тем, что наработки MSQRD уже внедрены в сервисы компании — непосредственно в соцсеть Facebook, Instagram, Messenger и Portal, передает "Еврорадио".
 
 
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Компания Facebook объявила, что окончательно закрывает приложение MSQRD, разработанное белорусами Евгением Невгенем, Сергеем Гончаром и Евгением Затепякиным,...
 
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