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В Жлобине наркоконтроль изъял 35 кг насвая и 3 кг снюса

15.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Жлобине наркоконтроль изъял 35 кг насвая и 3 кг снюса

 Сотрудники наркоконтроля Гомельской области выявили двух крупных дилеров некурительных табачных изделий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В Жлобине наркоконтроль изъял 35 кг насвая и 3 кг снюса

«Вечером 13 марта в квартире 27-летнего неработающего жителя Жлобина оперативники обнаружили целлофановые пакеты с насваем общим весом около 19 кг. Он хранил их в холодильнике. В этом же городе 14 марта по месту жительства еще одного молодого человека обнаружено и изъято около 16 кг насвая и около 3 кг жевательного табака снюс», — сказано в сообщении.

В Жлобине наркоконтроль изъял 35 кг насвая и 3 кг снюса

Это очень крупные объемы запрещенных веществ. В расфасованном виде вышло бы примерно 1,6 тыс. доз, отмечают в МВД.

В первом случае за незаконные действия с некурительными табачными изделиями в отношении молодого человека составлен административный протокол. В отношении второго горожанина проводится проверка.

В Жлобине наркоконтроль изъял 35 кг насвая и 3 кг снюса

В МВД напоминают, что перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем 50 г, а равно реализация таких некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (1 БВ — Br27) либо административный арест.

https://www.belta.by/

 
 
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 Сотрудники наркоконтроля Гомельской области выявили двух крупных дилеров некурительных табачных изделий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал...
 
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