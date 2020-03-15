Белорусы сыграют следующий матч теннисного Кубка Дэвиса против аргентинцев

Источник материала: Аргументы и факты

В штаб-квартире Международной теннисной федерации (ITF) в Лондоне прошла жеребьевка матчей мировой группы I розыгрыша Кубка Дэвиса. Сборная Беларуси в середине сентября 2020 года должна сыграть в гостях у команды Аргентины.

В этом сезоне оба соперника не сумели пробиться в финальный этап Кубка Дэвиса, проиграв гостевые матчи квалификации. Белорусские теннисисты в Дюссельдорфе уступили сборной Германии (1:4), аргентинцы в Боготе были слабее команды Колумбии (1:3).

В прошлые годы теннисисты Беларуси и Аргентины встречались на этом турнире дважды, обменявшись «сухими» домашними викториями с результатом 5:0 – в 2001 году выиграли южноамериканцы, в 2004-м белорусы взяли реванш. Сейчас в мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает 42-е место, Аргентина находится на 16-й позиции.

Победитель сентябрьского противостояния получит право сыграть в матче квалификации мировой группы, проигравший выступит в плей-офф мировой группы II.

Финальный этап нынешнего сезона Кубка Дэвиса пройдет 23-29 ноября в Мадриде. В нем сыграют 18 команд. В прошлом сезоне обладателем Кубка Дэвиса стала сборная Испании, победившая в решающем матче теннисистов из Канады.