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Казахстан с понедельника 16 марта вводит режим Чрезвычайного положения
15.03.2020 15:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Казахстане с 16 марта вводится режим Чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Согласно информации с сайта
В соответствии с указом президента на период чрезвычайного положения создается Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения.
На период ЧП на территории Казахстана объявляется карантин и будут введены различные ограничительные меры.
Например, усилена охрана общественного порядка и охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.
Казахстан ограничивает также функционирование крупных объектов торговли и приостанавливает деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.
Запрещаются даже семейные и памятные мероприятия.
Устанавливаются ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатических служб, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД республики.
Интересно, что с Казахстан вводит режим ЧП несмотря на то, что согласно данным онлайн-мониторинга исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) в стране официально зарегистрировано всего 6 заболевших.
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В Казахстане с 16 марта вводится режим Чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
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