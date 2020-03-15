Казахстан с понедельника 16 марта вводит режим Чрезвычайного положения

Источник материала: Ежедневник

В Казахстане с 16 марта вводится режим Чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Согласно информации с сайта zakon.kz , чрезвычайное положение вводится с 16 марта по 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения в связи объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией.

В соответствии с указом президента на период чрезвычайного положения создается Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения.

На период ЧП на территории Казахстана объявляется карантин и будут введены различные ограничительные меры.

Например, усилена охрана общественного порядка и охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Казахстан ограничивает также функционирование крупных объектов торговли и приостанавливает деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Запрещаются даже семейные и памятные мероприятия.

Устанавливаются ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатических служб, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД республики.

Интересно, что с Казахстан вводит режим ЧП несмотря на то, что согласно данным онлайн-мониторинга исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) в стране официально зарегистрировано всего 6 заболевших.

Напомним, что Минздрав Беларуси считает такие меры излишними.