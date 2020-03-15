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Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Итальянцы стараются не унывать, несмотря на то, что многое под запретом из-за коварного коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В галерее Уффици во Флоренции нашли выход из ситуации. Один из старейших музеев Европы, известный своими выдающимися коллекциями скульптур и картин, сделал экспозиции виртуальными. Теперь прекрасным можно вдохновляться, не выходя из дома.
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Новости Италии. Итальянцы стараются не унывать, несмотря на то, что многое под запретом из-за коварного коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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