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Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально

15.03.2020 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Итальянцы стараются не унывать, несмотря на то, что многое под запретом из-за коварного коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально

Итальянцы поют и танцуют на балконах. Так они поддерживают врачей, которые борются с коронавирусом

В галерее Уффици во Флоренции нашли выход из ситуации. Один из старейших музеев Европы, известный своими выдающимися коллекциями скульптур и картин, сделал экспозиции виртуальными. Теперь прекрасным можно вдохновляться, не выходя из дома.

Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально

Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально

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Новости Италии. Итальянцы стараются не унывать, несмотря на то, что многое под запретом из-за коварного коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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