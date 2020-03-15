После контакта с заражёнными Трамп сдал тест на коронавирус: вот результат

Источник материала: KYKY

Президент Америки Дональд Трамп сдал тест на коронавирус – после того, как стало известно, что он контактировал с людьми, у которых выявили инфекцию. В частности, с членами бразильской делегации – болезнь подвердили у главы пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартена (сам президент Бразилии Жаир Болсонару тоже сдал анализы и утверждает, что здоров).

Анализы Трампа показали отрицательный результат, заявили в Белом доме: «Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента [Трампа] не проявилось никаких симптомов», – говорится в сообщении.

Как пишет CNN, с субботы в Белом доме стали проверять температуру у всех посетителей, кто пересекается с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Так, одного из журналистов не пустили на брифинг из-за температуры 99,9 градуса Фаренгейта (37,7 градуса Цельсия).

В связи с коронавирусом в США объявлен режим чрезвычайной ситуации, который позволяет Трампу выделить до 50 миллиардов долларов на борьбу с заболеванием из фонда борьбы с национальными бедствиями. Вашингтон закрыл въезд всем иностранцам, прибывающим из стран Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Ирландии.