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Роналду предоставит свои отели под бесплатные больницы для заражённых коронавирусом

15.03.2020 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Португалии. Добрый жест от Криштиану Роналду. Его отели в Португалии станут бесплатными больницами в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Оплатит футболист и все необходимые расходы: зарплаты врача и персоналу. Сегодня в стране 169 случаев заражения.

Роналду предоставит свои отели под бесплатные больницы для заражённых коронавирусом

Роналду предоставит свои отели под бесплатные больницы для заражённых коронавирусом

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Новости Португалии. Добрый жест от Криштиану Роналду. Его отели в Португалии станут бесплатными больницами в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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