Роналду предоставит свои отели под бесплатные больницы для заражённых коронавирусом

Источник материала: СТВ

Новости Португалии. Добрый жест от Криштиану Роналду. Его отели в Португалии станут бесплатными больницами в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Оплатит футболист и все необходимые расходы: зарплаты врача и персоналу. Сегодня в стране 169 случаев заражения.







