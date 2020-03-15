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Роналду предоставит свои отели под бесплатные больницы для заражённых коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Португалии. Добрый жест от Криштиану Роналду. Его отели в Португалии станут бесплатными больницами в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оплатит футболист и все необходимые расходы: зарплаты врача и персоналу. Сегодня в стране 169 случаев заражения.
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Новости Португалии. Добрый жест от Криштиану Роналду. Его отели в Португалии станут бесплатными больницами в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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