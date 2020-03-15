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Несмотря на коронавирус. Франция проводит муниципальные выборы

15.03.2020 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Франция проводит выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый тур муниципальных.

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Поступок руководства вызвал критику из-за распространения коронавируса. Число заболевших в стране – 4,5 тысячи. На участки для голосования просят приходить со своими ручками. Антисептики будут на местах.

Несмотря на коронавирус. Франция проводит муниципальные выборы

Несмотря на коронавирус. Франция проводит муниципальные выборы

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Новости Франции. Франция проводит выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый тур муниципальных. «Чувство страха усиливает невежество»....
 
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