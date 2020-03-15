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Несмотря на коронавирус. Франция проводит муниципальные выборы
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Франция проводит выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый тур муниципальных.
Поступок руководства вызвал критику из-за распространения коронавируса. Число заболевших в стране – 4,5 тысячи. На участки для голосования просят приходить со своими ручками. Антисептики будут на местах.
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Новости Франции. Франция проводит выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый тур муниципальных. «Чувство страха усиливает невежество»....
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