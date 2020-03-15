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Трамп прошёл тест на коронавирус
Источник материала: СТВ
Новости США. Трамп здоров. Лидер США прошел тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результат отрицательный.
Бояться за жизнь 73-летний президент стал после ужина с бразильской делегацией во Флориде. Ведь есть из-за чего: глава пресс-службы президента Бразилии оказался под ударом опасной инфекции.
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Новости США. Трамп здоров. Лидер США прошел тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результат отрицательный. «Если пневмония вызвана...
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