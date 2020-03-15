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Трамп прошёл тест на коронавирус

15.03.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Трамп здоров. Лидер США прошел тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результат отрицательный.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Бояться за жизнь 73-летний президент стал после ужина с бразильской делегацией во Флориде. Ведь есть из-за чего: глава пресс-службы президента Бразилии оказался под ударом опасной инфекции.

Трамп прошёл тест на коронавирус

Трамп прошёл тест на коронавирус

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Трамп здоров. Лидер США прошел тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результат отрицательный. «Если пневмония вызвана...
 
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