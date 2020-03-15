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В Беларуси отмечают День Конституции
15.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День Конституции отмечают сегодня в Беларуси. Основному закону страны 26 лет. За это время документ дважды обновляли и дополняли. Собираются ли вносить новые правки, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
146 статей – Григорий Василевич, один из разработчиков Конституции суверенной Беларуси, кажется, знает их наизусть. Главный документ страны по крупицам собирали почти четыре года – изучали опыт США, Германии, Франции. Профессор вспоминает, как депутаты спорили буквально по каждому пункту. Даже за бесплатную медицину проголосовали в последний момент.
Но одно дело написать документ, а другое – не нарушать его статей. За этим следит Конституционный суд. Все законы рассматривает на соответствие Конституции. Но сегодня здесь совсем другая атмосфера.
Когда и где они получили свои первые паспорта, эти ребята вряд ли забудут. Им всего по 14 лет, а список достижений у каждого впечатляющий. Государственный праздник у Матвея Якубовича совпадает с личным. Сегодня он именинник. Победитель олимпиад из Брестской области мечтает стать дипломатом. В Минск его провожали всей гимназией.
Долгое время в Беларуси паспорт вручали в 16, теперь раньше: ведь уже с 14 лет подростки по закону могут подрабатывать и самостоятельно распоряжаться своими деньгами.
Конституцию Беларуси дважды дополняли и обновляли. Это делали по результатам референдумов. О новых переменах глава государства Александр Лукашенко заговорил в марте прошлого года. Сейчас предложения разрабатывают эксперты.
По сути, пересмотреть свод правил, который четверть века имеет высшую юридическую силу, вынуждает сама жизнь. Она меняется и ускоряется. Главный закон тоже должен быть современным.
Сейчас по закону изменения в Конституцию Беларуси можно внести спустя три месяца после того, как за них дважды проголосуют в парламенте. А вот до 1994 года Конституцию могли поправить в течение суток. Главное было заручиться поддержкой парламентского большинства.
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В прошлом году основному закону страны исполнилось 25 лет. Тогда же заговорили о необходимости поправок.
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