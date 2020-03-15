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В Беларуси отмечают День Конституции

15.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Конституции отмечают сегодня в Беларуси. Основному закону страны 26 лет. За это время документ дважды обновляли и дополняли. Собираются ли вносить новые правки, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

146 статей – Григорий Василевич, один из разработчиков Конституции суверенной Беларуси, кажется, знает их наизусть. Главный документ страны по крупицам собирали почти четыре года – изучали опыт США, Германии, Франции. Профессор вспоминает, как депутаты спорили буквально по каждому пункту. Даже за бесплатную медицину проголосовали в последний момент.

«Они оказались разумными. Они посчитали, что вот эти ценные права для молодого поколения, для граждан: право на образование, на медицинское обслуживание бесплатное – эти права должны быть зафиксированы Конституцией. Ведь были устремления, особенно тогда на заре перехода к рыночным отношениям, что рынок все решит, все рассудит. Ничего подобного», – вспоминает Василевич.

Но одно дело написать документ, а другое – не нарушать его статей. За этим следит Конституционный суд. Все законы рассматривает на соответствие Конституции. Но сегодня здесь совсем другая атмосфера.

Когда и где они получили свои первые паспорта, эти ребята вряд ли забудут. Им всего по 14 лет, а список достижений у каждого впечатляющий. Государственный праздник у Матвея Якубовича совпадает с личным. Сегодня он именинник. Победитель олимпиад из Брестской области мечтает стать дипломатом. В Минск его провожали всей гимназией.

«Первый вопрос был такой: покажут ли тебя по телевидению. Я сказал, что да, но не уверен. Вот теперь меня показывают! Мне кажется, все были за меня рады», – говорит ученик гимназии города Лунинец.

Долгое время в Беларуси паспорт вручали в 16, теперь раньше: ведь уже с 14 лет подростки по закону могут подрабатывать и самостоятельно распоряжаться своими деньгами.

«Такую акцию надо продолжать. И Конституционный суд будет делать все возможное, чтобы она проходила не формально, а осознанно. И юные граждане не просто почувствовали в торжественной обстановке, что они получили какой-то документ необычный, а чтобы поняли, что они полноправные граждане. А обязанностей и прав с возрастом у них станет только больше», – уверен председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.

Конституцию Беларуси дважды дополняли и обновляли. Это делали по результатам референдумов. О новых переменах глава государства Александр Лукашенко заговорил в марте прошлого года. Сейчас предложения разрабатывают эксперты.

«Тот подход, который мы на сегодняшний день приветствуем, изменения должны быть позитивными, т.е. у них должен быть практический результат. Это должно позволить усовершенствовать отношения в обществе. На сегодняшний день изменились некоторые подходы в управлении, жизнь требует новых. Над этим надо думать. Допустим, роль местных исполнительных органов», – указала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Любецкая.

По сути, пересмотреть свод правил, который четверть века имеет высшую юридическую силу, вынуждает сама жизнь. Она меняется и ускоряется. Главный закон тоже должен быть современным.

Сейчас по закону изменения в Конституцию Беларуси можно внести спустя три месяца после того, как за них дважды проголосуют в парламенте. А вот до 1994 года Конституцию могли поправить в течение суток. Главное было заручиться поддержкой парламентского большинства.



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Теги: Минск
 
 
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В прошлом году основному закону страны исполнилось 25 лет. Тогда же заговорили о необходимости поправок.
 
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