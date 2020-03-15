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Только в серии пенальти брестское «Динамо» вырвало путевку в полуфинал Кубка Беларуси у «Ислочи»

15.03.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 марта определился четвертый полуфиналист Кубка Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» только в серии послематчевых пенальти сумело обыграть «Ислочь». За 210 минут команды голов не забили.

Напомним, что первый матч в Бресте завершился нулевой ничьей, а судья удалил четырех игроков и показал 13 желтых карточек.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

«Ислочь» — «Динамо» (Брест) — 0:0, (3:5)

Минск. 15 марта. Стадион ФК «Минск».

Судьи: А. Василевич, А. Полуянов (оба — Мозырь), Д. Емельянчиков (Гомель).

«Ислочь»: Хаткевич, Стивен, Рыбак, Янушкевич, Концевой (к), Папуш, Глинский (Краснов, 84), Патоцкий (Лисовский, 112), Швейба, Макась, Януш.

«Динамо» (Брест): Игнатович, Быков, Кики, Павловец, Витус (Печенин, 97), Нойок, Кисляк (к), Милевский (Кривец, 90), Юзепчук, Гордейчук (Шевченко, 78), Бакай (Лаптев, 59).

Предупреждения: Макась (15). Папуш (39). Бакай (51). Кисляк (64). Глинский (81). Быков (102). Печенин (114). Хаткевич (120).

После триллера в Бресте в первом матче тренерам пришлось поломать голову, чтобы выставить на ответную игру боевые составы. Напомним, что у «Динамо» Олег Веретило и Павел Савицкий из-за удаления пропускали матч. А «Ислочь» играла без Дмитрия Комаровского, Сергея Карповича и Момо Янсане.

Но скамейка в Бресте длинная, чего нельзя сказать о стае «волков». Впрочем, их тренер неплохо справился с этой головоломкой, наверняка удивив своего визави.

Первый тайм прошел в равной борьбе, а самый опасный момент получился у хозяев поля на 36-й минуте. Павел Рыбак протащил мяч к штрафной площади, отдал на Николая Януша, но тот промахнулся из выгодной ситуации.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Приятно удивил Михаил Гордейчук, который ударом ножницами через себя попробовал послать мяч в ворота «Ислочи», но вратарь словил мяч.

А на 89-й минуте случился спорный момент, когда мяч попал в руку Александру Папушу в штрафной площади «Ислочи», но судья уверенно показал, что пенальти не будет. Игроки Бреста впали в легкий ступор, и судья свистнул об окончании основного времени.

В дополнительное время команды играли уже осторожнее. Неплохой момент был у Александра Нойока, который решился на 98-й минуте на дальний удар, но Егор Хаткевич намертво словил мяч.

На 102-й минуте уже Януш проверил Игнатовича, мощно пробив под перекладину, но голкипер среагировал и отбил мяч на угловой.

Второй дополнительный тайм начался с удара Олега Потоцкого, но чуть не хватило точности, и снаряд пролетел рядом со штангой. Вратарь вряд ли парировал бы.

В концовке чуть не начудил вратарь «Ислочи», но его подстраховали партнеры. А разящий дар Сергея Кривца заблокировал Папуш.

В серии послематчевых пенальти удачливее оказались игроки брестского «Динамо». Победный удар нанес Сергей Кисляк, которому скостили дисквалификацию на один матч.

Открыть/скачать видео (39.93 МБ)

Таким образом, в полуфинале сыграют БАТЭ, «Шахтер», «Славия» и брестское «Динамо». Жеребьевка пройдет в ближайшие дни.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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