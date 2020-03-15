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Ветеран спецназа на коляске совершит велопробег из Петербурга в Брест

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В честь 75-летия Победы ветеран-колясочник Николай Евтух и его товарищи из петербургского союза ветеранов отряда спецназначения «Тайфун» совершат велопробег из Санкт-Петербурга в Брест через Псков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ветеран спецназа на коляске совершит велопробег из Петербурга в Брест

Идея «военного паломничества» принадлежит майору спецназа, кавалеру Ордена Мужества Николай Евтуху, который стал инвалидом на Второй чеченской войне, и руководителю союза ветеранов «Тайфун» Андрею Кочеткову. В 2019 году они с сослуживцами уже покорили Эльбрус.

«Конечный пункт, Брест, Николай выбрал сам, рассказал Андрей Кочетков. - Для него это важное событие, возможность не только поднять пласты исторической памяти, но и раздвинуть пределы собственных возможностей, ведь это будет самый длинный марш-бросок в его жизни — маршрут охватывает свыше 1200 километров».

Марш-бросок начнётся 23 апреля. Пока Николай Евтух готовится к поездке, посвящая время тренировкам на специальном велотренажере, колеса которого можно крутить руками. Участники пробега в сопровождении нескольких автомобилей отправятся в путь на велосипедах командой из восьми человек, ещё два участника присоединятся к колонне в Пскове. Помимо ветеранов в пробеге примут участие действующие бойцы спецподразделения «Тайфун», а также сотрудники управлений Следственного комитета по Санкт-Петербурга и Пскову.

Стартовой точкой станет площадь Победы в Петербурге, следующий пункт - Гатчина, где участники пробега возложат цветы к мемориалу воинской славы, затем — памятник «Купол» в память о десантниках 6-й роты из Псковской области. В Беларусь участники хотят добраться к 7 мая, чтобы успеть подготовиться к возложению цветов защитникам Брестской крепости.

«Я очень давно хотел посетить Брест и его мемориальную зону, — отметил Николай Евтух. - Это дань уважения и возможность соприкоснуться с теми картинами, с памятью о Великой Отечественной войне. Увидеть своими глазами место, где герои перешли предел человеческих возможностей. В Псков поедем, чтобы навестить ребят из шестой роты, ведь мы их знали. Наш маршрут свяжет поколения бойцов, павших в Великой Отечественной и в современных войнах, а также тех, кто сейчас служит Родине. Посетим места, где шли бои — для меня это очень важно. Поэтому сейчас я готовлюсь психологически и физически. Неизвестно, как отреагирует тело, ведь это будет самый длинный марш-бросок в моей жизни — почти две недели в пути. Есть в этом своя ностальгия по командировкам, когда надо было просто двигаться — вперед и вперед».

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  В честь 75-летия Победы ветеран-колясочник Николай Евтух и его товарищи из петербургского союза ветеранов отряда спецназначения «Тайфун» совершат велопробег из...
 
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