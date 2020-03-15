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Почему белорусам приходится доплачивать за тепло?

15.03.2020 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЖКХ делает странные перерасчеты за отопление.

«В прошлом году ЖКХ сделало нам перерасчет за отопление в сторону увеличения. Пришлось доплатить в среднем по 25 рублей с каждой квартиры. Откуда такая практика? Почему нельзя сразу насчитать по факту за прошедший месяц? Стоит ли в этом году ожидать очередного сюрприза от коммунальщиков?» - пишут vb.by жители поселка Мухавец Брестского района

На вопрос отвечает Сергей Ананьев, начальник отдела энергетики и котельного хозяйства областного управления ЖКХ:

«В домах, о которых идет речь, отсутствуют групповые приборы учета тепловой энергии. В соответствии с законодательством, начисление платы за данный вид услуги осуществляется по нормативам, основанным на суммарном потреблении тепловой энергии за прошедший отопительный период в аналогичных домах, оборудованных приборами учета. Средний норматив, установленный решением Брестского РИК для поселка Мухавец, составлял в прошлом году 0,017842 Гкал/м кв. Очевидно, в однотипных домах такой же площади, где есть приборы учета, они показали большее значение. Возможно, в какой-то период было холоднее обычного, и расход увеличился. Поэтому был произведен перерасчет в сторону увеличения».
 
 
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ЖКХ делает странные перерасчеты за отопление.
 
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