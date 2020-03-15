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На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать
15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Смысл в том, что если вы захотите проехать, придётся отсидеть на домашнем карантине 14 суток, и даже назад, в Беларусь вас не выпустят.
Поэтому многие, попытавшись проехать, разворачиваются обратно.
Граница была закрыта сегодня в полночь. Многие стремились проехать до данного времени.
На
Вокзалы в
Пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска Польши «Тересполь» («Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»), а также железнодорожных – «Тересполь» («Брест железнодорожный»), «Семенувка» («Свислочь») на железнодорожной станции Свислочь, «Кузница Белостокская» («Гродно») на железнодорожных станциях Гродно и Брузги на въезд в Польшу будет разрешено следующим лицам:
- гражданам Польши;
- гражданам, которые являются мужем, женой или детьми граждан Польши или находятся под опекой граждан Польши;
- гражданам, имеющим карту поляка;
- руководителям дипломатических миссий и персоналу дипломатических и консульских учреждений, а также членам их семей;
- гражданам, имеющим право постоянного или временного пребывания на территории Польши;
- гражданам, управляющим транспортным средством для перевозки товаров.
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