На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

Источник материала: Виртуальный Брест

Смысл в том, что если вы захотите проехать, придётся отсидеть на домашнем карантине 14 суток, и даже назад, в Беларусь вас не выпустят.





Поэтому многие, попытавшись проехать, разворачиваются обратно.





Граница была закрыта сегодня в полночь. Многие стремились проехать до данного времени.









На Домачево тоже пусто.





Вокзалы в Польше опустели - прервано железнодорожное сообщение.









Пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска Польши «Тересполь» («Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»), а также железнодорожных – «Тересполь» («Брест железнодорожный»), «Семенувка» («Свислочь») на железнодорожной станции Свислочь, «Кузница Белостокская» («Гродно») на железнодорожных станциях Гродно и Брузги на въезд в Польшу будет разрешено следующим лицам:

- гражданам Польши;

- гражданам, которые являются мужем, женой или детьми граждан Польши или находятся под опекой граждан Польши;

- гражданам, имеющим карту поляка;

- руководителям дипломатических миссий и персоналу дипломатических и консульских учреждений, а также членам их семей;

- гражданам, имеющим право постоянного или временного пребывания на территории Польши;

- гражданам, управляющим транспортным средством для перевозки товаров.