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На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Смысл в том, что если вы захотите проехать, придётся отсидеть на домашнем карантине 14 суток, и даже назад, в Беларусь вас не выпустят.

На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

Поэтому многие, попытавшись проехать, разворачиваются обратно.

На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

Граница была закрыта сегодня в полночь. Многие стремились проехать до данного времени.

На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

На Домачево тоже пусто.

На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

Вокзалы в Польше опустели - прервано железнодорожное сообщение.

На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

На Варшавке (Тересполь) на границе пустота. Даже те, кого пропускают, не решаются ехать

Пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска Польши «Тересполь» («Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»), а также железнодорожных – «Тересполь» («Брест железнодорожный»), «Семенувка» («Свислочь») на железнодорожной станции Свислочь, «Кузница Белостокская» («Гродно») на железнодорожных станциях Гродно и Брузги на въезд в Польшу будет разрешено следующим лицам:

- гражданам Польши;

- гражданам, которые являются мужем, женой или детьми граждан Польши или находятся под опекой граждан Польши;

- гражданам, имеющим карту поляка;

- руководителям дипломатических миссий и персоналу дипломатических и консульских учреждений, а также членам их семей;

- гражданам, имеющим право постоянного или временного пребывания на территории Польши;

- гражданам, управляющим транспортным средством для перевозки товаров.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Смысл в том, что если вы захотите проехать, придётся отсидеть на домашнем карантине 14 суток, и даже назад, в Беларусь вас не выпустят. Поэтому многие, попытавшись...
 
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