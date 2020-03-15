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Очередь грузовых фур на переход Козловичи уже вышла за Каменецкое кольцо

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё утром очередь едва доходила до путепровода, затем добралась до заправки Татнефть, а сейчас - вышла за Каменецкое кольцо.

Очередь грузовых фур на переход Козловичи уже вышла за Каменецкое кольцо

Можно отметить, что грузовики поляки пропускают, при условии соблюдения карантина - водители не должны покидать автомобили. За нарушение предусмотрены огромные штрафы.

Очередь грузовых фур на переход Козловичи уже вышла за Каменецкое кольцо

Очередь грузовых фур на переход Козловичи уже вышла за Каменецкое кольцо

Очередь грузовых фур на переход Козловичи уже вышла за Каменецкое кольцо

Очередь грузовых фур на переход Козловичи уже вышла за Каменецкое кольцо

 
 
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  Ещё утром очередь едва доходила до путепровода, затем добралась до заправки Татнефть, а сейчас - вышла за Каменецкое кольцо. Можно отметить, что грузовики поляки...
 
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