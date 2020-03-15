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Очередь грузовых фур на переход Козловичи уже вышла за Каменецкое кольцо
15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ещё утром очередь едва доходила до путепровода, затем добралась до заправки Татнефть, а сейчас - вышла за Каменецкое кольцо.
Можно отметить, что грузовики поляки пропускают, при условии соблюдения карантина - водители не должны покидать автомобили. За нарушение предусмотрены огромные штрафы.
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