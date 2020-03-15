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На противника аккумуляторного завода составили протоколы за клевету на милиционеров

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В отношении брестчанина Владимира Мороза 14 марта составлено два протокола за клевету на сотрудников милиции, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

На противника аккумуляторного завода составили протоколы за клевету на милиционеров

Владимир Мороз. Фото: ex-press.by

По словам правозащитника, протоколы по ст. 9.2 КоАП составили на Мороза в опорном пункте охраны правопорядка Ленинского РОВД Бреста, куда его вызвали в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс.

На активиста написали заявления два сотрудника Ленинского РОВД. Они посчитали клеветой высказывания Мороза в интервью брестскому блогеру Сергею Петрухину, что эти милиционеры лжесвидетельствовали в суде и райотделе милиции.

В начале марта Петрухин в своем ютьюб-проекте «Народный репортер» разместил видеоролик «Поздравляем с Днем милиции. Парням из Ленинского РОВД посвящается» с этими словами Мороза.

Кисляк уточнил, что Мороз имел в виду суд Ленинского района Бреста, который в октябре 2018 года на основании показаний данных милиционеров признал его виновным по ст. 23.34 КоАП и оштрафовал на 10 базовых величин (245 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Правозащитник напомнил, что 13 марта составлены протоколы также по ст. 9.2 КоАП в отношении противников аккумуляторного завода Людмилы Карчевской и Александра Марачевского.

Они в этом же видеоролике «Поздравляем с Днем милиции. Парням из Ленинского РОВД посвящается» в интервью блогеру Петрухину заявили, что сотрудник милиции при рассмотрении материалов их административных дел в суде лжесвидетельствовал в отношении них.

Протоколы на Карчевскую и Марачевского были составлены после заявления этого милиционера, что его оклеветали.

Кисляк сообщил, что 24 марта будут судить Марачевского, 26 марта — Карчевскую, 31 марта – Мороза.

«Такая внезапная массовая обидчивость сотрудников райотдела милиции не что иное, как новый виток репрессий в отношении противников аккумуляторного завода. Протест против этого свинцового предприятия продолжается уже третий год и не затухает», — заявил правозащитник.

 
Теги: Брест
 
 
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