Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы взаимного транзита в ситуации с коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в соседней стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19.

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