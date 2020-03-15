В Мозыре двух футболистов госпитализировали с подозрением на коронавирус

13 марта Петренко гостил у Мельникова и у него поднялась температура. Футболисты вызвали врача. Сейчас оба находятся в больнице. Другие игроки «Славии» в порядке. После возвращения из Турции они на выходных. Тренировки возобновятся в понедельник.





Другие игроки «Руха» здоровы. По прилету в Минск из Турции все прошли через тепловизор и сдали мазок.





Сейчас Мельников и Петренко чувствуют себя хорошо.



