Ограничен въезд иностранных граждан на территорию Литвы. Обновленная информация

Источник материала: Ивьевский край

Официальный представитель Гродненской пограничной группы Масевич Надежда сообщает:



Внимаю грузоперевозчиков, следующих на въезд в Литву. По имеющейся предварительной информации от литовской стороны с 00.00 часов по литовскому времени 16 марта будетограничен въезд иностранных граждан на территорию Литвы.

Грузоперевозчики смогут пересечь государственную границу только через пункты пропуска "Райгардас" ("Привалка"), "Мядининкай" ("Каменный Лог").

Остальная информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литвой будет предоставляться по мере ее поступления от сопредельной стороны.