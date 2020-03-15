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Тренер Бреста пожаловался на качество поля, объяснив этим отсутствие голов в матче против «Ислочи»

15.03.2020 20:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук рассказал о матче против «Ислочи» в Кубке Беларуси, пожаловался на качество поля и ответил на вопрос, почему не выпустил Дениса Лаптева со старта. Его слова приводит клубная пресс-служба.

Напомним, что брестчане вырвали путевку в полуфинал кубка только в серии пенальти.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Был достаточно сложный матч. В принципе, как и первая игра в Бресте. «Ислочь» — это команда, которая хорошо организована: было сложно вскрыть оборону соперника. Хотя моменты мы создавали.

Сегодня нам не хватало исполнительского мастерства. Было много брака, связанного, на мой взгляд, с полем. Если на Суперкубке оно было влажным из-за дождя, поэтому футбол был более быстрым и качественным, то сегодня мы боролись и собой, и с мячом, и с полем.

В любом случае, отдали много сил. Победа в серии пенальти — это уже больше везение, но всё равно благодарен ребятам, потому что до конца боролись, до конца хотели забить в основное и в дополнительное время. Не всё получалось, поэтому пришлось выходить в полуфинал через серию пенальти.

— Лаптев обычно игрок стартового состава. Почему сегодня он вышел на замену?

— Таким было наше решение. Были кое-какие мысли, но не всё, что мы задумали, получилось. В любом случае, Денис, и выходя на замену, может достаточно эффективно сыграть.

— Почему Садовский остался вне заявки?

— Уже с завтрашнего дня будет в общей группе работать. Была микротравма.

 
Теги: Брест
 
 
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После тяжёлой победы в двухматчевом противостоянии, добытой в серии 11-метровых ударов, главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук ответил на вопросы СМИ.
 
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