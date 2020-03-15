В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Получить свой первый в жизни белорусский паспорт можно и когда тебе далеко за сорок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Андрей Заец приехал в Беларусь из украинского Житомира.





На раздумья у Андрея ушло четверть века. И вот теперь он гражданин Республики Беларусь. Свой первый белорусский паспорт получал не из рук Президента, но при его непосредственном участии: предоставление гражданства утверждается указом главы государства. Андрей признаётся: в свои 45 волновался не меньше, чем 14-летние ребята.

«После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси





Андрей Заец, житель Гомеля:

Приехал к родственникам, познакомился с красивой девушкой. Женился и всё, остался – семья. Нравится жить в Беларуси, стала второй Родиной, как будто я тут и родился.