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В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

15.03.2020 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Получить свой первый в жизни белорусский паспорт можно и когда тебе далеко за сорок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Андрей Заец приехал в Беларусь из украинского Житомира.

В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

На раздумья у Андрея ушло четверть века. И вот теперь он гражданин Республики Беларусь. Свой первый белорусский паспорт получал не из рук Президента, но при его непосредственном участии: предоставление гражданства утверждается указом главы государства. Андрей признаётся: в свои 45 волновался не меньше, чем 14-летние ребята.

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В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

Андрей Заец, житель Гомеля:
Приехал к родственникам, познакомился с красивой девушкой. Женился и всё, остался – семья. Нравится жить в Беларуси, стала второй Родиной, как будто я тут и родился.

Люди в материале: Александр Добриян, Андрей Заец

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Получить свой первый в жизни белорусский паспорт можно и когда тебе далеко за сорок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Андрей Заец приехал в...
 
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