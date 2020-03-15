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Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Транспорт на электрической тяге новинкой точно не назовешь. Вот, к примеру, на неделе поздравления принимал американский производитель Tesla, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этой компании первой в мире удалось собрать миллион автомобилей с полностью электрическими силовыми установками (подробнее
Правда, в Беларуси электрокар скорее гость, чем коренной житель. И причина проста – дорого. Но теперь впору добавлять «было дорого». Президент подписал указ о поддержке развития электротранспорта. В документе – все самые передовые меры, которые внедрены в странах, где во главу угла ставится экология и безопасность.
Итак, что предусматривает указ. Владельцы электрокаров освобождаются от уплаты пошлины на допуск к участию в дорожном движении. При вводе автомобиля на электрической тяге ставка налога на добавленную стоимость составит 0 %. От НДС также освобождаются зарядные станции. А земельные участки для их строительства будут даваться в аренду бесплатно. Ну и плата за парковку электромобилей в оборудованных местах не будет взиматься в течение ближайших пяти лет.
Юлия Огнева, СТВ:
Кристина Федорович, корреспондент:
Но в спину уже дышат конкуренты – электрокары. Этот вид транспорта первое время воспринимали, как экзотику, из-за неразвитой инфраструктуры. Зато теперь – вдумайтесь – в Беларуси зарегистрировано порядка 350 электромашин. А зарядок – практически столько же. Но давайте разбираться по порядку, везде ли дают дорогу «зеленому транспорту».
Руслан Руденок, владелец электрокара:
Руслан уже шестой год неразлучен с этой машиной. Бесшумная, экономичная, экологичная и обошлась в 28 тысяч рублей. Мужчина успел наездить 120 тысяч километров – и то поездки исключительно по городу. Да и в семье это не единственное «зеленое авто».
Руслан Руденок:
На одном заряде проезжает порядка 120 километров. Этого нам хватает примерно на пять дней.
Такой же стаж вождения электромобиля и у автоледи Ольги. Она одна из первых в Беларуси пересела на экологически чистый вид транспорта. Ровно так же, как мы с вами на ночь ставим на зарядку смартфон, у Ольги вошло в привычку ставить на зарядку и машину. А если вдруг придется подкрепиться электричеством среди белого дня – не беда.
Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?
Ольга Стегарь, владелец электрокара:
Я живу в частном доме, поэтому заряжаю у себя в гараже каждый вечер. На ночь оставляю машину, утром села, поехала – никаких проблем.
В городе редко. Я обычно стараюсь планировать, чтобы хватило моего заряда на день. На этой машине можно доехать до Вильнюса, есть заправки по дороге. Очень удобно, не надо никаких масел менять. Поехал и всё. И не перепутаешь дизель с бензином.
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Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»
Новости Беларуси. Транспорт на электрической тяге новинкой точно не назовешь. Вот, к примеру, на неделе поздравления принимал американский производитель Tesla,...
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