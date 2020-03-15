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Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

15.03.2020 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Транспорт на электрической тяге новинкой точно не назовешь. Вот, к примеру, на неделе поздравления принимал американский производитель Tesla, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этой компании первой в мире удалось собрать миллион автомобилей с полностью электрическими силовыми установками (подробнее здесь).

Правда, в Беларуси электрокар скорее гость, чем коренной житель. И причина проста – дорого. Но теперь впору добавлять «было дорого». Президент подписал указ о поддержке развития электротранспорта. В документе – все самые передовые меры, которые внедрены в странах, где во главу угла ставится экология и безопасность. 

Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Итак, что предусматривает указ. Владельцы электрокаров освобождаются от уплаты пошлины на допуск к участию в дорожном движении. При вводе автомобиля на электрической тяге ставка налога на добавленную стоимость составит 0 %. От НДС также освобождаются зарядные станции. А земельные участки для их строительства будут даваться в аренду бесплатно. Ну и плата за парковку электромобилей в оборудованных местах не будет взиматься в течение ближайших пяти лет.

Юлия Огнева, СТВ:
Сложно удержаться от любимого риторического вопроса Илону Маску, но я очень постараюсь. Так пересаживаться на электромобиль или нет?

Сюжет Кристины Федорович.

Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Кристина Федорович, корреспондент:
Движение – это жизнь, а жизнь – это сплошные движения. И незаменимый помощник в тех самых передвижениях – это автомобиль. Кстати, в частной собственности у населения Беларуси в конце 2018 года насчитывалось свыше 3 миллионов легковых автомобилей. То есть на 1000 белорусов приходится около 320 машин. За 14 лет эта цифра увеличилась вдвое.

Но в спину уже дышат конкуренты – электрокары. Этот вид транспорта первое время воспринимали, как экзотику, из-за неразвитой инфраструктуры. Зато теперь – вдумайтесь – в Беларуси зарегистрировано порядка 350 электромашин. А зарядок – практически столько же. Но давайте разбираться по порядку, везде ли дают дорогу «зеленому транспорту».

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Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Руслан Руденок, владелец электрокара:
Сейчас показывает на табло 88 километров. Это сколько можно проехать на остаточном заряде при стиле езды, который был на последнем использовании зарядки.

Руслан уже шестой год неразлучен с этой машиной. Бесшумная, экономичная, экологичная и обошлась в 28 тысяч рублей. Мужчина успел наездить 120 тысяч километров – и то поездки исключительно по городу. Да и в семье это не единственное «зеленое авто».

Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Руслан Руденок:
Километр – завезти одного ребенка в школу, еще километр – ребенка в садик, еще километр – вернуться домой. То же самое повторить вечером. Плюс свозить ребенка, плюс в супермаркет. 20 километров в день – это стандартно.

На одном заряде проезжает порядка 120 километров. Этого нам хватает примерно на пять дней.

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Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Такой же стаж вождения электромобиля и у автоледи Ольги. Она одна из первых в Беларуси пересела на экологически чистый вид транспорта. Ровно так же, как мы с вами на ночь ставим на зарядку смартфон, у Ольги вошло в привычку ставить на зарядку и машину. А если вдруг придется подкрепиться электричеством среди белого дня – не беда.

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Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Ольга Стегарь, владелец электрокара:
Быстрая зарядка – это минут 20 она заряжается. И примерно около 100 километров я могу проехать.

Я живу в частном доме, поэтому заряжаю у себя в гараже каждый вечер. На ночь оставляю машину, утром села, поехала – никаких проблем.

В городе редко. Я обычно стараюсь планировать, чтобы хватило моего заряда на день. На этой машине можно доехать до Вильнюса, есть заправки по дороге. Очень удобно, не надо никаких масел менять. Поехал и всё. И не перепутаешь дизель с бензином.

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Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Люди в материале: Кристина Федорович, Руслан Руденок, Ольга Стегарь

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Транспорт на электрической тяге новинкой точно не назовешь. Вот, к примеру, на неделе поздравления принимал американский производитель Tesla,...
 
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