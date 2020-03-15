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Европа ушла на карантин из-за коронавируса. Как не поддаться панике и каким новостям верить?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коронавирус. В Китае удалось взять ситуацию под контроль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К сожалению, пока нельзя сказать того же о европейском континенте, где последние дни регистрируется стремительный рост числа заболевших. Вообще, во многих странах сейчас непросто. В связи с этим на самых разных уровнях звучат заявления, принимаются решения.
Контролировать ситуацию, помогая нуждающимся, но не нагнетая обстановку. Пожалуй, вот так можно охарактеризовать задачу, поставленную Президентом в связи с коронавирусом.
Распространение коронавируса последние недели настолько владеет нашими умами, что обойти ее было никак нельзя. Тем более что действительно многое зависит от того, как сработают и медики, и милиционеры.
Юлия Огнева, СТВ:
Алёна Сырова, корреспондент:
Сотни, нет, тысячи блогеров и просто пользователей, проштудировав Google, послушав знакомую знакомых, знакомая которых работает в клинике, решают выйти на тропу войны с вирусом и бездействием Минздрава. По их мнению, наши врачи сидят без дела, а если и нет, то работают недостаточно активно, не обо всем рассказывают.
Алёна Сырова:
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы ввели санитарный контроль на границах, ограничили проведение массовых мероприятий, по всей стране в местах массового скопления людей развешены дезинфекторы, проходит обработку общественный транспорт – в общем, проводятся все необходимые на данный момент мероприятия. И их достаточно.
Алёна Сырова:
Ещё раз: без такой меры, например, зараженный итальянец может беспрепятственно приехать в Германию. Собственно, так и распространился вирус по Европе. Потому понятно желание закрыть границы в рамках ЕС. Скажете, но ведь Украина тоже ограничила въезд – да, но как и остальные только для иностранных граждан. И это логично, своих-то как домой не пустить?
Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
Другой вопрос в том, что далеко не все говорят правду, некоторые утаивают свои маршруты.
Алёна Сырова:
Кстати, в той ситуации студентов БНТУ перевели на дистанционное обучение. Устроили карантин и на их примере заодно посмотрели, как могут развиваться события, если попросить белорусов самоизолироваться.
Что получили? Большинство из ребят разъехались по стране к мамам, папам, бабушкам и дедушкам. А между тем, именно эта часть населения – пожилые люди – нуждается в наибольшей защите. Им вовсе не стоит контактировать с потенциальными переносчиками любых инфекций – все это ослабляет иммунитет.
Алёна Сырова:
Паника ничего хорошего не приносит, по-моему, ни в каких ситуациях, даже в ситуации с коронавирусом. Надо просто быть внимательным к себе в этой ситуации.
Как обычно, при вирусной инфекции нужно просто беречься, но не до паники, это точно.
Алёна Сырова:
Так вот, глядя на это безумие, трудно самим не поддаться панике, а если к заграничным стримам прибавить видео и фото доверху заполненных тележек из белорусских магазинов, совсем дурно становится.
Спокойно себя чувствуем. Считаем, что немножко надумано и нет такого большого ужаса и проблемы большой.
Алёна Сырова:
В Сингапуре, например, режим самоизоляции: если человек находится вне дома, предусмотрены штрафы до 10 тысяч долларов и тюремные сроки до полугода. В Израиле нарушение карантина чревато сроком до 7 лет. А в Украине уже привлекли к ответственности женщину за распространение фейковой информации о коронавирусе.
В общем, очевидно, что страшнее самой болезни – паника и фейки, которые распространяются быстрее самого вируса. И эту пандемию ложной информации под силу остановить каждому из нас.
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Новости Беларуси. Коронавирус. В Китае удалось взять ситуацию под контроль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К сожалению, пока нельзя сказать того же о...
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